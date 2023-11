Rellen in Madrid na herbenoeming Sánchez tot premier

Een protest tegen de Spaanse premier Pedro Sánchez in Madrid is donderdagavond in rellen ontaard. Zo’n vierduizend demonstranten hadden zich verzameld bij het hoofdkwartier van Sánchezs Socialistische Partij in het centrum van de Spaanse hoofdstad. Agenten en journalisten werden met vuurwerk, flessen en blikjes bekogeld en tegen middernacht raakte de oproerpolitie slaags met tientallen relschoppers. De politie gebruikte traangas en schoot met rubberkogels om de orde te herstellen. Zeker tien mensen zijn aangehouden.