Veel gemeenten die zich verwant voelen met de Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zijn volop in beweging. Welke ontwikkelingen springen voor ds. Bert Karel Foppen en Piet Vergunst, algemeen secretaris van de GB, vooral in het oog, en hoe gaan ze ermee om? Ds. Foppen: „Ik neem het heel sterk op voor de zondagsviering, misschien nog meer dan tien jaar geleden.”