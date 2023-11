VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz weet niet of de uitgestoken hand van PVV-leider Geert Wilders op het terrein van de islam genoeg is voor de liberalen om met hem in een coalitie te stappen na de verkiezingen, zei ze donderdag tegen RTL Nieuws. Volgens haar zijn er nog meer „fundamentele verschillen” tussen beide partijen.