De gemeente Land van Cuijk laat in het Brabantse dorp Overloon 48 flexwoningen neerzetten waarin 120 Oekraïners ondergebracht kunnen worden. De Oekraïners verblijven nu nog in het voormalige asielzoekerscentrum (azc) aan de Stevensbeekseweg in Overloon. Maar volgens de gemeente is het huidige hoofdgebouw minder geschikt voor de langdurige opvang, en heeft het grootschalig onderhoud nodig.