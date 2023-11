De Gelderse Provinciale Staten willen dat het college tijdelijk geen besluiten meer neemt over nieuwe wind- en zonneparken. De partijen willen dat het college eerst „inzicht” vergaart in de problemen die er zijn met het volle elektriciteitsnet in Gelderland. Wat dit plan betekent voor het halen van de klimaatdoelen in de provincie, is niet direct duidelijk.