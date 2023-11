Zo’n 420 mensen uit de gemeente Noordoostpolder (Flevoland) hebben zich gemeld nadat een fout met het bezorgen van de stempassen is ontdekt, zo wordt bevestigd na berichtgeving van Omroep Flevoland. De gemeente meldde eerder deze week dat er bij de drukker iets is misgegaan, waardoor het bezorgen van de stempassen door PostNL vertraging heeft opgelopen of zelfs helemaal misgaat.