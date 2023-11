De FNV is zeer kritisch over het pakket aan maatregelen dat is bedoeld om meer arbeidskrachten van buiten de Europese Unie aan te trekken. Onderdeel van het plan dat de Europese Commissie woensdag heeft gepubliceerd, is wetgeving voor het opzetten van een zogeheten ‘Talent Pool’ waarbij werknemers in het land van herkomst via een website kunnen solliciteren op Europese banen.