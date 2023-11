Nu het kabinet het plan tot minder vluchten van en naar Schiphol voorlopig opschort, is de toekomst van de luchthaven ineens een potentieel campagne-onderwerp. Tot nu toe ging het nauwelijks over Schiphol in de verkiezingscampagne, terwijl de standpunten van de top-vijf partijen met de meeste virtuele zetels in de peilingen sterk van elkaar verschillen.