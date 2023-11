Luchtvaartmaatschappijen: goed dat krimp Schiphol opgeschort is

Het toch niet indammen van het aantal vliegbewegingen op luchthaven Schiphol komend jaar is „verstandig”, reageert BARIN, de brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Nederland. „Wij juichen van harte toe dat de minister op tijd tot bezinning is gekomen”, zegt BARIN-voorzitter Marnix Fruitema over het besluit van demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur), die dinsdag de krimpplannen van de overheid opschortte.