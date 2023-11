De verdachte die dinsdagochtend een basisschool in Oisterwijk binnendrong, is een 19-jarige man uit die Brabantse plaats. Rond 08.00 uur liep de verwarde man de basisschool aan de Willem de Zwijgerlaan binnen. Hij zei dat hij gewapend was en explosieven zou hebben geplaatst. Beide werden niet gevonden, niet bij de man en ook niet in en rondom het schoolgebouw, meldt de politie.