De sterfte van meerdere koeien op een boerderij in het Gelderse Noordeinde blijft een mysterie. In augustus en september is „een grootschalig bodem- en wateronderzoek” uitgevoerd rond het bedrijf, maar een bron van verontreiniging - en dus de mogelijke doodsoorzaak van de runderen - is niet gevonden. Noordeinde ligt dicht bij de grens met Overijssel, in de buurt van Kampen.