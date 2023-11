Topvrouw Marjan Rintel van KLM hoopt dat de gesprekken tussen de Amerikaanse, Nederlandse en Europese overheid over het terugdringen van de ruimte voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op Schiphol een positieve uitkomst hebben. „Hopelijk horen we van de Nederlandse overheid hoe het nu verder moet”, zei ze dinsdag op een luchtvaartcongres in Amsterdam.