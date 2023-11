Het Zwitserse grondstoffen- en mijnbouwconcern Glencore neemt een meerderheidsbelang in de steenkolenactiviteiten van het Canadese mijnbouwbedrijf Teck Resources. Voor het belang van 77 procent in Elk Valley Resources betaalt Glencore 6,9 miljard dollar (zo’n 6,4 miljard euro) in contanten.