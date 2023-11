Rijk komt Overijssel toch tegemoet met miljoenen voor aanpak N35

De provincie Overijssel krijgt toch enkele miljoenen euro’s van het Rijk om de N35 aan te pakken. De beloofde werkzaamheden, waaronder het aanleggen van een rondweg om het dorp Mariënheem, werden afgelopen zomer stilgelegd door minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Harbers bracht maandag een bezoek aan Mariënheem en liet daarna in een Kamerbrief weten dat hij nu 15 miljoen euro beschikbaar stelt om de veiligheid op en om de weg op korte termijn te verbeteren. Hij beloofde ook dat de realisatie van een rondweg voorrang krijgt zodra er genoeg geld beschikbaar is in Den Haag.