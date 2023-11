Publiek probeert jonge wolf te lokken in Drenthe

Belangstellenden hebben in het afgelopen weekeinde met tientallen tegelijk geprobeerd een glimp op te vangen van een jonge wolf, die op de grens van Friesland en Drenthe muizen ving. Sommigen gingen daarbij volgens boswachter Lysander van Oossanen van Staatsbosbeheer zo ver dat ze met bakjes met voer langs de kant van de weg stonden te rammelen om het dier te lokken. Er wordt nu overwogen een stopverbod in te stellen langs de weg door het natuurgebied, want er stonden volgens Van Oossanen soms wel dertig auto’s tegelijk geparkeerd langs het smalle weggetje.