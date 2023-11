Zuid-Hollandse Staten benieuwd naar nieuwe provinciale belasting

De oppositiepartijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben gezamenlijk vragen gesteld over de mogelijke invoering van een nieuwe provinciale belasting. Ze willen van het college van Gedeputeerde Staten onder meer weten welke scenario’s op tafel liggen en wat de huidige stand van zaken is. De brief is opgesteld door alle partijen in de oppositie: SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Volt, PVV, SGP, Groep Doe STOER, 50PLUS, D66 en JA21.