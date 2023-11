De Fontys Academy of Arts in Tilburg vindt grensoverschrijdend gedrag onacceptabel en veroordeelt dit sterk. Dat laat de hogeschool weten in een reactie op een onderzoek van het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV), dat zaterdag meldde dat een docent accordeon in 2008 ten minste vier studenten stelselmatig betast heeft. De man werd berispt maar kon tot zijn pensioen aanblijven bij het conservatorium in Tilburg.