GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans ziet niets in een minderheidskabinet. Dat zegt hij in een interview met Trouw. Volgens de sociaaldemocraat heeft een kabinet een stabiele meerderheid nodig in de Tweede Kamer „als je een vaste koers wilt uitzetten die het land over meerdere jaren op een beter spoor kan zetten”.