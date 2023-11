De telefoon van de New Yorkse burgemeester Eric Adams is deze week in beslag genomen door de FBI. De inbeslagname is volgens Amerikaanse media een „dramatische escalatie” van een mogelijk corruptieonderzoek naar Adams. The New York Times meldt dat de inlichtingendienst uitzoekt of de burgemeester mogelijk zijn verkiezingscampagne in 2021 deels heeft laten financieren door de Turkse regering.