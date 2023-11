Kabinet wil sociale en juridische positie sekswerkers verbeteren

De sociale en juridische positie van sekswerkers wordt verbeterd, meldt demissionair staatssecretaris Christophe van der Maat (Justitie en Veiligheid) vrijdag. Dit is nodig omdat sekswerkers door vooroordelen over het werk vaak niet behandeld worden zoals andere werkenden, aldus de staatssecretaris. Een plan van aanpak is, mede namens minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, naar de Tweede Kamer gestuurd. De beide bewindspersonen stellen dat de aanpak is ontwikkeld „in nauwe samenwerking met de seksbranche”.