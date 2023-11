De natuur krijgt in het vervolg een eigen stem in de besluitvorming in de Zuid-Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. De gemeente gaat onderzoeken hoe het praktisch en juridisch moet om de natuur als rechtspersoon te erkennen, zo heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten nadat de lokale partij PRO Eijsden-Margraten een motie daarover indiende.