Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis is bezig aan „een van de beste jaren” uit zijn geschiedenis. Onder meer door een sterke vraag naar energie van zee beleefde het bedrijf uit Papendrecht het beste derde kwartaal ooit. De verwachting is dat de winst voor aftrek van onder meer belastingen voor dit hele jaar uitkomt op ruim 800 miljoen euro, een stuk meer dan in 2022.