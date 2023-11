Experts: politieke plannen voor bestaanszekerheid niet uitgewerkt

Bestaanszekerheid is een van de belangrijkste thema’s van de Tweede Kamerverkiezingen, maar de politieke partijen geven geen uitwerking van hun plannen. Dit blijkt uit gesprekken met Nathalie Boerebach, directeur van Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland), en Bas Pieck, programmaleider bij Stichting Kansfonds. „Tijdelijke regelingen zijn een pleister op de wonde”, aldus Pieck, verwijzend naar bijvoorbeeld de energietoeslag. „Wat we missen is een structurele visie over hoe we écht van armoede af gaan komen.”