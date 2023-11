Volgens Oekraïne staan meer dan 20.000 voertuigen vast bij de grens met Polen door een protest van Poolse vrachtwagenchauffeurs. Zij zijn boos over de in hun ogen oneerlijke voordelen die Oekraïense bedrijven krijgen en willen dat hun Oekraïense concurrenten weer een vergunning moeten aanvragen om Polen in te komen.