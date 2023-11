Zuid-Hollandse coalitiepartners botsen over windenergie

De Zuid-Hollandse coalitiepartners BBB en GroenLinks-PvdA zijn tijdens de begrotingsbehandeling gebotst over het onderwerp windenergie. De BBB zei dat Zuid-Holland misschien wel moet stoppen met het plaatsen van windturbines als blijkt dat daar negatieve gezondheidseffecten aan zitten. Fractievoorzitter Sinan Özkaya van GroenLinks-PvdA wees in een reactie op de afspraken in het enkele maanden geleden gesloten coalitieakkoord, waarin staat dat er „tientallen windmolens op land” bij komen.