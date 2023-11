Hof: ontslag leerkracht na publicatie boek was fout

Het ontslag van een leerkracht aan het ROC in Nijmegen die een kritisch boek publiceerde over het onderwijs op haar school was een ongeoorloofde inbreuk op haar vrijheid van meningsuiting. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch donderdag bepaald. Dat moest van de Hoge Raad nog eens naar de al jaren lopende kwestie kijken. Volgens het hof heeft de docente, die inmiddels zelf niet meer terug wil naar de school, recht op een „billijke” vergoeding.