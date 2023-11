De klimaatambities van de VVD mogen best wat ambitieuzer, vindt Mauk Bresser van de jongerenorganisatie van de partij. Bij het NPO Radio 1-programma Spraakmakers zegt de voorzitter van de JOVD dat klimaat een belangrijkere rol is gaan spelen in het verhaal van de liberalen. „Maar het is wel allemaal een beetje met de rem erop.”