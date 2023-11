Het aantal jongeren met slaapproblemen, psychische klachten en een depressie is over de periode 2017 tot en met 2022 flink gegroeid, meldt het CBS. Er werd vergeefs gehoopt dat er, na de grote stijging van deze problemen tijdens de coronamaatregelen, een verbetering zou optreden. Die was vorig jaar in elk geval nog niet te zien, licht het statistiekbureau toe.