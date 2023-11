De wijkkerkenraad van de Diependaalse Kerk gaat de algemene kerkenraad van de protestantse gemeente in Hilversum vragen de wijkgemeente volgend jaar op te heffen. Het is niet gelukt om met de wijkgemeente van de Grote Kerk een reformatorisch-confessionele geloofsgemeenschap te vormen, zoals de bedoeling was.