Een door Rusland gesteunde politicus in Oost-Oekraïne is woensdag omgekomen door een bom. Het gaat om Mikhail Filiponenko, lid van het parlement in de zelfverklaarde Volksrepubliek Loehansk. Hij leidde eerder een militie van pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. De Oekraïense militaire inlichtingendienst zegt verantwoordelijk te zijn voor Filiponenko’s dood.