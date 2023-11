Koken op gas is vaak vuiler dan koken op elektriciteit. Het levert vaker een overschrijding op van de zogenoemde advieswaarden voor stikstofdioxide (NO2) van de Europese Unie en de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat meldt onderzoeksorganisatie TNO op basis van onderzoek in 247 huizen in Italië, Spanje, Frankrijk, Slowakije, Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Nederland.