Friesland vraagt minister Adema te stoppen met ‘kalenderlandbouw’

De provincie Friesland heeft demissionair minister Piet Adema (Landbouw) opgeroepen om te stoppen met de zogeheten kalenderlandbouw. Het college van Gedeputeerde Staten stuurde hierover dinsdag een brief naar Adema en gaf daarmee gehoor aan een in september aangenomen motie van BBB, VVD en FVD in de provincie. Boeren moeten op zand- en lössgronden hun hoofdteelt voor 1 oktober hebben geoogst en ingewisseld voor gewassen die de uitspoeling van stikstof naar het grond- en oppervlaktewater beperken, maar hier is veel verzet tegen binnen de landbouw.