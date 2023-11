Nog steeds veel water in Noord-Holland en op Texel

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in overleg met de provincie Noord-Holland de kleppen in de Kooysluis in Den Helder geopend om het vele regenwater uit de Noordkop van de provincie sneller af te kunnen voeren. Het afvoeren van de zeer grote hoeveelheid regenwater die sinds vrijdag is gevallen in het hoofdwaterstelsel rond het Amstelmeer bij Wieringen ging te langzaam, aldus een woordvoerder van het schap. Door het openen van de kleppen stroomt sinds dinsdagmiddag ongeveer duizend kubieke meter water per minuut het Nieuwe Diep in.