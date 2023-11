Friese oppositie voelt zich buitenspel gezet door nieuwe coalitie

De oppositiepartijen in de Provinciale Staten van Friesland voelen zich buitenspel gezet door het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. In de begroting voor 2024, die woensdag wordt besproken in de Staten, heeft het college ruim 25 miljoen euro gereserveerd om naar eigen inzicht ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. Hier zijn echter nog geen concrete doelen aan gekoppeld, tot onvrede van vrijwel de volledige oppositie.