AFM: overheid beperkt gevolgen inflatie, maar waakzaamheid geboden

Door het ingrijpen van de Nederlandse overheid is de impact van de hoge inflatie en rentestijgingen op Nederlandse huishoudens beperkt, maar „waakzaamheid is geboden”. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het jaarlijkse Trendzicht-rapport. De toezichthouder meldt daarin dat de zorg voor kwetsbaren groot blijft, ook al probeert de overheid met maatregelen de gevolgen van bijvoorbeeld duurdere boodschappen te ondervangen.