BOULOGNE/SAINT-OMER (ANP) - Hevige regenbuien hebben in het noordwesten van Frankrijk overstromingen veroorzaakt waarbij zeven gewonden zijn gevallen. Met name het waterpeil in de rivieren de Aa en de Liane in het departement Pas-de-Calais is plotseling spectaculair gaan stijgen na zware regen op maandagavond, aldus plaatselijke media.