Partijen zetten zorg op agenda: SP komt met alarm tegen bezuinigen

De SP slaat het „Grote Zorg Alarm”, en wil daarmee andere partijen als NSC en GroenLinks-PvdA dwingen kleur te bekennen: gaan zij bezuinigen op de zorg, willen de socialisten weten. Partijleider Lilian Marijnissen noemt het op NPO Radio 1 „ontzettend slecht” dat het in de verkiezingscampagne zo weinig over zorg gaat. Zij is de laatste in een reeks politici die het onderwerp op de campagne-agenda wil zetten. Tot voor kort ging het er namelijk weinig over.