Hoewel JA21 er in de peilingen niet goed voorstaat, acht partijleider Joost Eerdmans het nog altijd „heel realistisch” dat hij aan tafel komt over de vorming van een centrumrechts kabinet. „Wij zijn een puzzelstukje in die formatie straks”, voorspelt Eerdmans in een vraaggesprek met Nieuwsuur.