OM in hoger beroep in zaak beroving oud-coureur Robert Doornbos

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hoger beroep aangetekend in de zaak tegen de twee mannen die terechtstonden voor de gewelddadige beroving van oud-autocoureur Robert Doornbos. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde in oktober de 20-jarige Jaydon J. tot dertien maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, voor de beroving en sprak medeverdachte Amir A. (27) vrij van medeplichtigheid. Het OM is het oneens met de vonnissen en bestrijdt ook de motivatie van de rechtbank, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.