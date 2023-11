Schoolbesturen hebben weer meer geld op de bank staan

De financiële reserves van schoolbesturen zijn opgelopen tot bijna 1,7 miljard euro aan het einde van 2022, melden demissionair onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Mariëlle Paul in een brief aan de Tweede Kamer. Door het lerarentekort lukte het veel scholen niet om mensen aan te nemen en mede daardoor bleef geld op de bank staan. Partijen in Den Haag klagen al jaren over de hoge reserves, omdat zij vinden dat schoolbesturen het geld in het onderwijs moeten steken.