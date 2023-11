De meeste Statenfracties van de BBB in de provincies voelen er weinig voor om landbouwgrond voor woningbouw beschikbaar te stellen. Ze zetten liever in op inbreiding, omhoog bouwen of het geven van een woonbestemming aan bestaande gebouwen dan dat boerengrond wordt vrijgemaakt voor huizenbouw, zoals de BBB in Noord-Brabant vrijdag in een motie voorstelde.