Woudagemaal blijft tot donderdag water uit nat Friesland afvoeren

Het Woudagemaal in Lemmer blijft zeker tot en met woensdag draaien om water uit het kletsnatte Friesland af te voeren. Wetterskip Fryslân heeft het historische gemaal zaterdag in werking gesteld omdat alle sloten, meren en kanalen in de provincie boordevol water stonden door hevige regenbuien, terwijl nog meer regen wordt verwacht. Het schap besluit woensdag of het gemaal nog langer blijft draaien, aldus een woordvoerster.