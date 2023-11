Op verzoek van SGP-leider Chris Stoffer was maandagochtend een stukje van het Israëlische volkslied, Hatikwa, te horen tijdens het NOS Radio 1 Journaal. Stoffer was in het programma te gast naar aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen. Het programma vraagt lijsttrekkers die te gast zijn om een plaat te laten horen, „om hen een stukje beter te leren kennen”, aldus presentator Astrid Kersseboom.