Tweede zitting over misbruik door oppas uit gemeente Schagen

In de rechtszaal op Schiphol is maandag een tweede zitting over de zedenzaak rond een 24-jarige man uit de gemeente Schagen. Hij wordt verdacht van kindermisbruik bij zeker een van zijn oppasgezinnen en zou daarvan beelden hebben gedeeld met een 38-jarige man uit Alkmaar. Het betreft opnieuw een inleidende zitting, waarbij het Openbaar Ministerie de stand van het onderzoek zal toelichten. Beide verdachten zullen volgens hun advocaten niet aanwezig zijn.