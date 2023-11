De politie van Hamburg zegt ervan uit te gaan dat sprake is van een gijzelingsactie op de luchthaven in Hamburg. Een gewapende man brak zaterdagavond met zijn auto door een poort op het terrein van het vliegveld. Volgens de Duitse krant Bild zouden de kinderen van de man mogelijk bij hem in de auto zitten. De vrouw van de man had eerder aangifte gedaan van mogelijke kindontvoering.