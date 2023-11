Een man uit België raakte zaterdagochtend vroeg in Thorn (Limburg) gewond tijdens een achtervolging door patrouillewagens van de politie. Dat gebeurde nadat de auto waarin de man als bijrijder zat, op de A2 bij Wessem een stopteken van de politie negeerde en ervandoor ging. De politie zette de achtervolging in, waarbij de vluchtauto in Thorn werd klemgereden door meerdere politievoertuigen.