Bijna 75.000 mensen zijn vorig jaar gewond in een ziekenhuis beland. Dat is 3 procent meer dan in 2021. Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 was het aantal patiënten met letsel gedaald, maar die daling lijkt nu te zijn gekeerd, meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).