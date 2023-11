In Haelen, niet ver van Roermond, is een trein donderdagmiddag tegen een boom gereden die op het spoor lag. Volgens ProRail is de trein niet ontspoord. Niemand raakte gewond. Er zaten rond de tweehonderd reiziger in de trein. Ze zijn uit de intercity gehaald en worden met bussen naar een naburig station gereden, aldus de NS.