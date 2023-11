De stroomstoring in Zwolle, die ook het ziekenhuis Isala trof, is opgelost. Dit meldt een woordvoerder van netbeheerder Enexis. Sinds 12.44 uur hebben de ruim 15.000 getroffen mensen weer stroom. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Enexis was daar bezig met onderhoud.