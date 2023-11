Sam Bankman-Fried, de oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, heeft gelogen in de getuigenbank, zei een lid van het Amerikaanse aanklagersteam woensdag tijdens de slotverklaringen in de rechtszaak over de ineenstorting van FTX. Bankman-Fried „loog over grote dingen en hij loog over kleine dingen”, aldus de aanklager.